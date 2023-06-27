Ирина Шиманович потерпела поражение на старте квалификации Уимблдона

Матч получился упорным, девушки провели на корте 2 часа 37 минут. По ходу поединка Шиманович сумела совершить небольшой камбэк. А в решающем сете лидировала с преимуществом в несколько геймов. А позже даже имела матч-бол. Однако все равно проиграла со счетом 3:6, 7:5, 5:7. К старту в квалификации травяного мэйджора готовится Кристина Дмитрук. Соперница – Селин Неф из Швейцарии.