Ирина Шиманович потерпела поражение на старте квалификации Уимблдона

Четвертая ракетка Беларуси Ирина Шиманович потерпела обидное поражение на старте квалификации уимблдонского турнира. Обидчица нашей спортсменки – Ребекка Шрамкова из Словакии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Четвертая ракетка Беларуси Ирина Шиманович потерпела обидное поражение на старте квалификации уимблдонского турнира. Обидчица нашей спортсменки – Ребекка Шрамкова из Словакии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Матч получился упорным, девушки провели на корте 2 часа 37 минут. По ходу поединка Шиманович сумела совершить небольшой камбэк. А в решающем сете лидировала с преимуществом в несколько геймов. А позже даже имела матч-бол. Однако все равно проиграла со счетом 3:6, 7:5, 5:7. К старту в квалификации травяного мэйджора готовится Кристина Дмитрук. Соперница – Селин Неф из Швейцарии.