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Ирина Шиманович потерпела поражение на старте квалификации Уимблдона

27 июня 2023 15:56
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Четвертая ракетка Беларуси Ирина Шиманович потерпела обидное поражение на старте квалификации уимблдонского турнира. Обидчица нашей спортсменки – Ребекка Шрамкова из Словакии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Ирина Шиманович потерпела поражение на старте квалификации Уимблдона-1

Матч получился упорным, девушки провели на корте 2 часа 37 минут. По ходу поединка Шиманович сумела совершить небольшой камбэк. А в решающем сете лидировала с преимуществом в несколько геймов. А позже даже имела матч-бол. Однако все равно проиграла со счетом 3:6, 7:5, 5:7. К старту в квалификации травяного мэйджора готовится Кристина Дмитрук. Соперница – Селин Неф из Швейцарии.

# Теннис # Фотофакт

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