В Руденской школе-интернате состоялся открытый турнир по бочче «Спешиал Олимпикс»

Наталья Дировска, директор Руденской специальной школы-интерната:

Для нас это волнительно, потому что такого уровня мероприятие у нас проходит впервые. И впервые оно проходит только потому, что в нем участвуют именно ребята с особенностями психофизического развития. Для нас это ценно, потому что это не только соревнования, это дружба, новые знакомства. Поэтому для нас – как для взрослых, так и для детей – это очень интересный опыт сотрудничества. Этот вид спорта подходит не только для детей с особенностями, он подходит для всех. Здесь особенных умений как таковых не надо. Здесь нужно в первую очередь сосредоточиться, сконцентрироваться. Нам повезло, потому что именно на нашей территории есть такая площадка. И мы говорим огромное спасибо Президентскому спортивному клубу и комитету «Спешиал Олимпикс», потому что именно благодаря им у нас оказалась первая в Беларуси такая площадка.