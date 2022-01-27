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Сергей Минин: «Летим сейчас в Пекин с хорошим настроением и с хорошим здоровьем»

27 января 2022 19:41
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Новости Беларуси. Белорусские конькобежцы отправляются в олимпийский вояж из Минска. Первыми ласточками стали главный тренер Сергей Минин, а также Марина Зуева, Евгения Воробьева и Екатерина Слоева, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Сергей Минин: «Летим сейчас в Пекин с хорошим настроением и с хорошим здоровьем»-1

Наши конькобежцы завоевали пять олимпийских лицензий, и это впервые в истории, когда такой многочисленный десант выступит на главных играх четырехлетия. Сергей Минин настроен по-серьезному.  

Сергей Минин: «Летим сейчас в Пекин с хорошим настроением и с хорошим здоровьем»-4

Сергей Минин, главный тренер сборной Беларуси по конькобежному спорту:   
У нас самое хорошее настроение, мы точно уверены в том, что все сделали правильно, хорошо. Ребята все живы-здоровы, поэтому, главное, как сказали, – это долететь. Летим сейчас в Пекин с хорошим настроением и с хорошим здоровьем. Форма тоже прекрасная. Уверены, что покажем точно самые свои хорошие результаты.  

Анна Нифантова и Игнат Головатюк присоединятся к олимпийцам позже, их выезд запланирован на 31 января. Наши конькобежцы стартуют 5 февраля, Марина Зуева выйдет первой и выступит на дистанции 3 000 метров.  

# Зимняя Олимпиада # Сергей Минин # Марина Зуева # Евгения Воробьева # Екатерина Слоева # Анна Нифантова # Игнат Головатюк # Фотофакт

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