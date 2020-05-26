Сергей Матвейчик ушёл из солигорского «Шахтёра»

Новости Беларуси. Сергей Матвейчик больше не игрок солигорского «Шахтера», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

26 мая было объявлено о том, что защитник футбольной сборной Беларуси расстался с горняками. В стане «Шахтера» Матвейчик провел 7 сезонов, выиграл два Кубка страны, трижды становился серебряным и четырежды бронзовым призером чемпионата.