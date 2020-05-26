Прямой эфир

Сергей Матвейчик ушёл из солигорского «Шахтёра»

26 мая 2020 19:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сергей Матвейчик больше не игрок солигорского «Шахтера», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Матвейчик ушёл из солигорского «Шахтёра»-1

26 мая было объявлено о том, что защитник футбольной сборной Беларуси расстался с горняками. В стане «Шахтера» Матвейчик провел 7 сезонов, выиграл два Кубка страны, трижды становился серебряным и четырежды бронзовым призером чемпионата.

Сергей Матвейчик ушёл из солигорского «Шахтёра»-4

Матвейчик провел за команду 254 матча во всех турнирах, однако с приходом нового тренера Юрия Вернидуба утратил место в основе.

# Футбол Беларуси # Сергей Матвейчик # Юрий Вернидуб # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Хоккеист Франсис Паре признан главным разочарованием минского «Динамо»
26 мая 2020 19:21

Хоккеист Франсис Паре признан главным разочарованием минского «Динамо»

Его знают как «Газза». Английский футболист Пол Гаскойн отметит своё 53-летие
26 мая 2020 19:19

Его знают как «Газза». Английский футболист Пол Гаскойн отметит своё 53-летие

БАТЭ в 4-й раз завоевал Кубок Беларуси. Рассказываем, как это было
25 мая 2020 19:38

БАТЭ в 4-й раз завоевал Кубок Беларуси. Рассказываем, как это было