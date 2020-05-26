Хоккеист Франсис Паре признан главным разочарованием минского «Динамо»

Новости мира. Нападающий Франсис Паре признан главным разочарованием в составе минского «Динамо» по итогам сезона. Такова версия официального сайта КХЛ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





32-летний канадец провел в этом регулярном чемпионате 52 игры и набрал 20 результативных баллов при показателе полезности минус 10. Не самый плохой результат, но от Паре ждали больше как от лидера «Динамо».