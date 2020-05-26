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Хоккеист Франсис Паре признан главным разочарованием минского «Динамо»

26 мая 2020 19:21
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Новости мира. Нападающий Франсис Паре признан главным разочарованием в составе минского «Динамо» по итогам сезона. Такова версия официального сайта КХЛ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хоккеист Франсис Паре признан главным разочарованием минского «Динамо» -1



32-летний канадец провел в этом регулярном чемпионате 52 игры и набрал 20 результативных баллов при показателе полезности минус 10. Не самый плохой результат, но от Паре ждали больше как от лидера «Динамо». 

# Хоккей Беларуси # Франсис Паре # Фотофакт

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