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Его знают как «Газза». Английский футболист Пол Гаскойн отметит своё 53-летие

26 мая 2020 19:19
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Новости мира. 27 мая исполняется 53 года одному из самых талантливых английских футболистов в истории Полу Гаскойну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его знают как «Газза». Английский футболист Пол Гаскойн отметит своё 53-летие-1

«Газза», как его называли болельщики, и на половину не реализовал свой огромный потенциал. Страсть же к кутежам и выпивке привела к целой череде травм, которые и поставили крест на карьере талантливого футболиста. Помимо отточенной, совсем не британской техники, Гаскойн запомнился буйством и умением попадать в самые невероятные неприятности.

Его знают как «Газза». Английский футболист Пол Гаскойн отметит своё 53-летие-4

После ухода из футбола в 2004 году он ведет борьбу с наркоманией, паранойей и депрессией.

# Футбол # Пол Гаскойн # Фотофакт

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