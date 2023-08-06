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Дзюдо в Гомеле. Что происходит в перерыве на фан-зоне Игр?

06 августа 2023 13:21
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Новости Беларуси. В Гомеле продолжается борьба за медали в дзюдо. Болельщики активно следят за баталиями на арене, а в перерывах проводят время на фан-зоне, которая расположилась у Ледового дворца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что интересного подготовили для гостей спортивного праздника, расскажет Анна Корольчук.

Дзюдо в Гомеле. Что происходит в перерыве на фан-зоне Игр?-1

Анна Корольчук, корреспондент:
Первый день международных соревнований подарил белорусским дзюдоистам четыре медали – три бронзовых и одну серебряную. Мы в ожидании новых ярких побед наших спортсменов. На татами разгораются жаркие бои, не уступающие сегодняшнему зною.

Дзюдо в Гомеле. Что происходит в перерыве на фан-зоне Игр?-4

В Гомеле +35 градусов, но несмотря на это на фан-зоне все равно много людей. Семьи отдыхают, покупают сувениры и, конечно, отправляются болеть на трибуны.

Дзюдо в Гомеле. Что происходит в перерыве на фан-зоне Игр?-7

Узнали по телевизору, что такие соревнования проходят. Очень интересно ребенку было показать, что такое есть, что такие большие соревнования международные. Удивлены, что здесь очень красиво, много детей, много секций.

Дзюдо в Гомеле. Что происходит в перерыве на фан-зоне Игр?-10

Поболеть за наших, и никак по-другому. Посмотреть на наших друзей, наши любимые страны, в частности Россию. Хочется за всех поболеть.

Дзюдо в Гомеле. Что происходит в перерыве на фан-зоне Игр?-13

На площадке у Ледового дворца каждый может стать настоящим спортсменом – выбор игровых площадок широкий, на любой вкус. Вольная борьба, футбол, мини-гольф, баскетбол, хоккей и многое другое. Детей приглашают в секции, ведь именно с таких маленьких шагов и начинаются большие победы.

Дзюдо в Гомеле. Что происходит в перерыве на фан-зоне Игр?-16

Олег Кричевцов, тренер Гомельского центра восточных единоборств:
Мы с удовольствием с ребятами пришли, делаем открытые тренировки. Каждый желающий может подойти, попробовать, мы можем научить ударам карате-кекусинкай, показать технику. Это очень интересно.

Дзюдо в Гомеле. Что происходит в перерыве на фан-зоне Игр?-19

Я мечтаю когда-нибудь получить черный пояс и создать свою секцию по карате. И буду тоже учить детей.

Дзюдо в Гомеле. Что происходит в перерыве на фан-зоне Игр?-22

Все с энтузиазмом бегут к нам на тренировки, всем очень нравится, очень хорошие тренеры, хороший подход.

Дзюдо в Гомеле. Что происходит в перерыве на фан-зоне Игр?-25

Тем же, кто ищет культурный досуг, прямо здесь предлагают записаться на бесплатные экскурсии по Гомелю. На выбор три маршрута, чтобы познакомиться с городом и влюбиться в него.

Дзюдо в Гомеле. Что происходит в перерыве на фан-зоне Игр?-28

Игорь Назарчук, заведующий сектором управления спорта и туризма Гомельского облисполкома:
Нами разработаны три экскурсии, три автобусных тура, которые направляются по трем точкам. На них работают экскурсоводы, и мы хотим показать нашим болельщикам, туристам три объекта, связанные с нашей историей. Это Гомельское епархиальное управление, Музей истории города Гомеля и Ветковский музей старообрядчества и белорусских традиций, а именно его филиал, который расположен на территории дворцово-паркового ансамбля.

В Ледовом дворце нас ждет мастер-класс от известного российского дзюдоиста чемпиона Олимпийских игр Беслана Мудранова. После этого на арене начнутся финальные схватки участников соревнований. Мы будем следить за событиями.

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# Игры стран СНГ # Анна Корольчук # Новости Гомеля и Гомельской области # Фотофакт

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