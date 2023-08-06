Дзюдо в Гомеле. Что происходит в перерыве на фан-зоне Игр?
Новости Беларуси. В Гомеле продолжается борьба за медали в дзюдо. Болельщики активно следят за баталиями на арене, а в перерывах проводят время на фан-зоне, которая расположилась у Ледового дворца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Что интересного подготовили для гостей спортивного праздника, расскажет Анна Корольчук.
Анна Корольчук, корреспондент:
Первый день международных соревнований подарил белорусским дзюдоистам четыре медали – три бронзовых и одну серебряную. Мы в ожидании новых ярких побед наших спортсменов. На татами разгораются жаркие бои, не уступающие сегодняшнему зною.
В Гомеле +35 градусов, но несмотря на это на фан-зоне все равно много людей. Семьи отдыхают, покупают сувениры и, конечно, отправляются болеть на трибуны.
Узнали по телевизору, что такие соревнования проходят. Очень интересно ребенку было показать, что такое есть, что такие большие соревнования международные. Удивлены, что здесь очень красиво, много детей, много секций.
Поболеть за наших, и никак по-другому. Посмотреть на наших друзей, наши любимые страны, в частности Россию. Хочется за всех поболеть.
На площадке у Ледового дворца каждый может стать настоящим спортсменом – выбор игровых площадок широкий, на любой вкус. Вольная борьба, футбол, мини-гольф, баскетбол, хоккей и многое другое. Детей приглашают в секции, ведь именно с таких маленьких шагов и начинаются большие победы.
Олег Кричевцов, тренер Гомельского центра восточных единоборств:
Мы с удовольствием с ребятами пришли, делаем открытые тренировки. Каждый желающий может подойти, попробовать, мы можем научить ударам карате-кекусинкай, показать технику. Это очень интересно.
Я мечтаю когда-нибудь получить черный пояс и создать свою секцию по карате. И буду тоже учить детей.
Все с энтузиазмом бегут к нам на тренировки, всем очень нравится, очень хорошие тренеры, хороший подход.
Тем же, кто ищет культурный досуг, прямо здесь предлагают записаться на бесплатные экскурсии по Гомелю. На выбор три маршрута, чтобы познакомиться с городом и влюбиться в него.
Игорь Назарчук, заведующий сектором управления спорта и туризма Гомельского облисполкома:
Нами разработаны три экскурсии, три автобусных тура, которые направляются по трем точкам. На них работают экскурсоводы, и мы хотим показать нашим болельщикам, туристам три объекта, связанные с нашей историей. Это Гомельское епархиальное управление, Музей истории города Гомеля и Ветковский музей старообрядчества и белорусских традиций, а именно его филиал, который расположен на территории дворцово-паркового ансамбля.
В Ледовом дворце нас ждет мастер-класс от известного российского дзюдоиста чемпиона Олимпийских игр Беслана Мудранова. После этого на арене начнутся финальные схватки участников соревнований. Мы будем следить за событиями.
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