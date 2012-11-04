Сергей Бубка, бойфренд Виктории Азаренко, выпал из окна третьего этажа

Новости Франции. Украинский теннисист Сергей Бубка, сын знаменитого прыгуна с шестом Сергея Бубки выпал из окна третьего этажа в Париже. С многочисленными переломами молодой человек доставлен в больницу.



Инцидент произошел около 7 утра в четверг в 16-м округе Парижа. По предварительной версии, Бубка после вечеринки вернулся в квартиру одного из друзей, где оказался запертым в ванной. Сергей попытался перелезть в соседнюю комнату через окно, но не удержал равновесие и упал. В полиции установили, что друзья в шутку заперли молодого человека в ванной.

По словам врачей, состояние пострадавшего улучшилось, его уже жизни ничего не угрожает. На днях теннисист перенёс операцию. Как заявил президент Национального Олимпийского комитета Украины, прославленный прыгун с шестом, Сергей Бубка-старший, после проведенной операции «с сыном уже все нормально. Говорить о подробностях инцидента с сыном, Сергей Бубка-старший отказался.

25-летний Сергей Бубка-младший начал спортивную карьеру в 2005 году и в текущем рейтинге АТР занимает 186-ю строчку. Его лучшим результатом в 2012 году стал выход в финал «челленджера» в Ванкувере. Теннисист мечтает достичь больших высот в теннисе, выиграв один из турниров «Большого шлема». В последнее время спортсмен тренируется в Монако и Сан-Ремо.

На протяжении нескольких лет он встречается с белорусской теннисисткой Викторией Азаренко. В одном интервью Бубка-младший признался: его немного смущает, что любимая девушка играет в теннис лучше, однако Сергей благодарен Вике за советы и поддержку.

Сергей Бубка, украинский теннисист:

В этом есть и плюс. Она мне подсказывает, как сделать мой теннис лучше. Все-таки она достигла многого и привыкла играть большие турниры и важные матчи. Вика всегда делится со мной своими мыслями о теннисе и помогает мне достигать хороших результатов.