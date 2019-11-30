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«Готовились к этому матчу всю неделю». «Цмоки-Минск» победили соперников из «Принеманья»

30 ноября 2019 18:54
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Новости Беларуси. Молодёжная команда «Цмоков» одержала вторую победу подряд на Чемпионате Беларуси по баскетболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

«Готовились к этому матчу всю неделю». «Цмоки-Минск» победили соперников из «Принеманья»-1

30 ноября подопечные Александра Подерачёва встречались с соперниками из Гродно – командой «Принеманье». Повели «драконы» уже с первой четверти, и каждый игровой отрезок завершали впереди соперника.

«Готовились к этому матчу всю неделю». «Цмоки-Минск» победили соперников из «Принеманья»-4

В конце четвертой десятиминутки баскетболисты «Принеманья» начали приближаться к «Цмокам» по очкам, однако игроки «молодёжки» сравнять счет не позволили. Итог – победа «драконов» – 73:62.

«Готовились к этому матчу всю неделю». «Цмоки-Минск» победили соперников из «Принеманья»-7



Константин Сацук, защитник молодёжной команды «Цмоки-Минск»:
Доволен всем, что победили. Мы готовились к этому матчу всю неделю. Нужно было побеждать, чтобы попасть в шестерку сильнейших и получить бесценный опыт.

Соперник удивил тем, что взял двух легионеров с «Гродно-93», но нас это не смутило, все равно мы победили. Так как мы самая молодая команда, то есть более сильные соперники. Но мы все равно даем им бой и стараемся побеждать.

«Готовились к этому матчу всю неделю». «Цмоки-Минск» победили соперников из «Принеманья»-10



В турнирной таблице молодежная команда «Цмоки-Минск» занимает 6 строчку, «Принеманье» – на 7 позиции. 

# Баскетбол # Константин Сацук # Фотофакт

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