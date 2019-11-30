«Готовились к этому матчу всю неделю». «Цмоки-Минск» победили соперников из «Принеманья»

Новости Беларуси. Молодёжная команда «Цмоков» одержала вторую победу подряд на Чемпионате Беларуси по баскетболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

30 ноября подопечные Александра Подерачёва встречались с соперниками из Гродно – командой «Принеманье». Повели «драконы» уже с первой четверти, и каждый игровой отрезок завершали впереди соперника.

В конце четвертой десятиминутки баскетболисты «Принеманья» начали приближаться к «Цмокам» по очкам, однако игроки «молодёжки» сравнять счет не позволили. Итог – победа «драконов» – 73:62.





Константин Сацук, защитник молодёжной команды «Цмоки-Минск»:

Доволен всем, что победили. Мы готовились к этому матчу всю неделю. Нужно было побеждать, чтобы попасть в шестерку сильнейших и получить бесценный опыт.

Соперник удивил тем, что взял двух легионеров с «Гродно-93», но нас это не смутило, все равно мы победили. Так как мы самая молодая команда, то есть более сильные соперники. Но мы все равно даем им бой и стараемся побеждать.