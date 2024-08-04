Что поразило белорусов на Олимпиаде и как справиться со стрессом? Пообщались с Дмитрием Довгалёнком

На Олимпийские игры в Париж отправилось только 16 белорусских атлетов, представители 9 видов спорта. Конечно, всем известно, чтобы попасть на главные Игры четырехлетия, необходимо завоевать право, а это лицензия. Наши спортсмены смогли добыть заветные квитки в разы больше, но политика МОКа преградила путь во Францию нашим многим сильнейшим атлетам. Однако сколько талант не зарывай в землю, он прорастет. Так что сегодняшние победы даже усеченным составом говорят о многом. В студии «Спорттаймера» олимпийский чемпион, вице-президент Национального олимпийского комитета Республики Беларусь Дмитрий Довгаленок. Они показали свое спортивное мастерство – Довгаленок о белорусах на Олимпиаде

Юлия Силипицкая, СТВ:

Что восхитило? Дмитрий Довгаленок, вице-президент Национального олимпийского комитета Республики Беларусь:

Конечно же, восхитило, что какие бы трудности, наверное, на Олимпийских играх и перед Олимпийскими играми не наступали у наших спортсменов, в любом случае они молодцы, потому что они собрались и показали свое спортивное мастерство, подтвердили, что наш батут, белорусский батут, наверное, сильнее в мире. Это уже было сказано их действиями. Юлия Силипицкая:

А как вам кажется, за счет чего действительно в этом виде спорта у нас есть стабильный прогресс? Дмитрий Довгаленок:

Это за счет, конечно же, профессионализма тренеров. Ни для кого не секрет, что такой тренер, как Власова, она, наверное, ценится на вес золота. Я считаю, что ее профессионализм, которому бы позавидовали многие страны, они, наверное, может быть, бы и хотели такого тренера иметь у себя в стране. Юлия Силипицкая:

Ой, она патриот.

Дмитрий Довгаленок:

Это очень хорошо. Это подчеркивает то, что и профессионал, и патриот – это самое главное. Сейчас нам везет. У нас есть крепкие спортсмены. Я думаю, что на будущее все-таки в батуте они сохранятся. И у такого тренера, как Власова, есть еще козырь какой-то. Она может быть уже где-то какого-то маленького мальчика либо маленькую девочку уже присмотрела и конкретно ведет ее к очередной Олимпиаде. Юлия Силипицкая:

Вы видели выступление Виолетты Бордиловской? Дмитрий Довгаленок:

Конечно. Можно ли научиться быть стрессоустойчивым? Мнение Дмитрия Довгаленка Юлия Силипицкая:

Когда вы смотрели на ее, так скажем, связки, что у вас возникало? У меня лично возникало замирание сердца.

Дмитрий Довгаленок:

А я вижу как бывший спортсмен, что они очень профессионально психологически подходят к этому. Юлия Силипицкая:

То есть они морально устойчивы? Дмитрий Довгаленок:

Они морально устойчивы. Во-первых, в таком виде, как батут, здесь очень обязательно нужно быть морально устойчивым. Не дай бог ты где-то немножко, начинает тебя колотить, по-русски говоря, или мандражировать, ты, соответственно, делаешь определенные ошибки. А там ошибки караются баллами и местом. Юлия Силипицкая:

А вот, кстати, я тоже как спортсмен, можно ли научиться быть стрессоустойчивым? Дмитрий Довгаленок:

К этому нужно стремиться. Перед финалом Олимпиады-1992 играли в боулинг – как вице-президент НОКа справлялся со стрессом?

Юлия Силипицкая:

Вспомните свою Олимпиаду. У вас был стресс внутренний? Пришлось самому гасить этот мандраж? Дмитрий Довгаленок:

В сборной Советского Союза присутствовал психолог. Он с нами даже и днем работал, и вечером работал. Он учил нас расслабиться, он учил нас релаксации, отключения от всего остального. Юлия Силипицкая:

То есть этому надо учиться? Дмитрий Довгаленок:

Абсолютно. Самое главное еще, психолог – это тренер. Мне повезло, мне попался олимпийский чемпион Москвы 1980 года в каноэ-одиночке. Он понимал, что он говорит, он понимал, что такое Олимпиада. Самое сложное, может быть, это ночь перед финалом. Что ты чувствуешь, что ты сильный, образно говоря, ты можешь что-то сделать, тебе начинает сниться уже медаль, пьедестал и что-то в этом роде. Юлия Силипицкая:

Какой вы самоуверенный!