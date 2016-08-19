Серебряный призер Олимпиады-2016 Мария Мамошук сделала свой олимпийский выбор

Новости Беларуси. В Олимпийский Рио. В копилке белорусских атлетов – 6 медаль. Серебро в вольной женской борьбе завоевала 23-летняя Мария Мамошук. Действующая чемпионка Европы, призер континентального первенства в 2014 году и теперь – серебро Олимпиады.

В финальном поединке Мария Мамошук противостояла самой титулованной спортсменке Азии Рисако Каваи. Японка золото не уступила. Впрочем, и такой результат – небывалый успех для отечественной вольной женской борьбы. Наша первая олимпийская награда в этом виде спорта.

Талант в пятикласснице деревенской школы рассмотрел заслуженный тренер Беларуси. И примечательно, что первые шаги в большом спорте Мария делала в тайне от родителей, поскольку те считали борьбу слишком сложным видом спорта для девушки. Однако, как видим, спортсменке удалось убедить в своем успехе не только близких, но и всех мировых поклонников спорта.

Петр Бабей, заслуженный тренер Республики Беларусь, первый тренер Марии Мамошук:

Мы ехали только за первым местом, она так была настроена. Дай бог здоровья. Она мне понравилась, что не довольна местом вторым. Можно уже работать дальше. Только первое. Значит, у нас желания совпали.

На родине это серебро на вес золота. На Гомельщине, где родилась и живет спортсменка, за нее болеют многочисленные поклонники.

К слову, 19 августа Мария впервые сделала свой олимпийский выбор. Серебряный призер Игр в Рио поддержит родную школу. Она выбрала СДЮШОР профсоюзов Гомельского вагоностроительного завода, куда Президентский спортивный клуб и перечислит 10 тысяч рублей.

Олег Дрозд, директор специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва первичной организации профсоюзов Гомельского вагоностроительного завода:

Весь завод, все руководство, все работники нашего предприятия, конечно же, наблюдали за ней, следили за ее выступлением. Проведем какой-то педсовет на отделении вольной борьбы и решим, что будем делать. Быстрее всего, это будет приобретение. Возможно, борцовский ковер в этой школе, где занималась Мария.