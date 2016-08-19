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Президент поздравил Марию Мамошук и подчеркнул, что эта медаль – настоящий прорыв

19 августа 2016 13:55
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Новости Беларуси. Шестая медаль у белорусов на олимпиаде в Рио. Серебро в вольной борьбе завоевала 23-летняя Мария Мамошук.

С успехом спортсменку поздравил Президент.

Александр Лукашенко подчеркнул, что эта медаль – настоящий прорыв, первое значительное олимпийское достижение белорусской женской борьбы.

Мария Мамошук – действующая чемпионка Европы, призёр континентального первенства в 2014 году. Завоевав эту медаль, спортсменка сделала свой олимпийский выбор. 10 тысяч рублей для воспитания юного поколения талантливых спортсменов Президентский спортивный клуб перечислит спортшколе первичной организации профсоюзов гомельского вагоностроительного завода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фото. НОК Беларуси

# Олимпиада 2016

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