Анатолий Ермак, бывший главный тренер женской сборной Беларуси по борьбе: Мария Мамошук превзошла себя

Новости Беларуси. 6-ая медаль у белорусов на олимпиаде в Рио. Серебро завоевала в вольной женской борьбе 23-летняя Мария Мамошук. Действующая чемпионка Европы, призёр континентального первенства в 2014 году и теперь – серебро Олимпиады.

В финальном поединке Мария Мамошук встречалась с самой титулованной спортсменкой Азии Рисако Каваи. Японка золото не уступила. Впрочем, и такой результат – небывалый успех для отечественной вольной женской борьбы.

Анатолий Ермак, бывший главный тренер женской сборной Беларуси по борьбе (2005-2009 г.г.):

Конечно, Маша показала красивую борьбу, характер проявила, выбила таких соперниц, которые раньше выше ее результаты показывали. Но она превзошла себя. Правда, в финале немножко не доработала. Но ничего, надеемся, следующая Олимпиада будет у нее золотая.