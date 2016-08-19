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Анатолий Ермак, бывший главный тренер женской сборной Беларуси по борьбе: Мария Мамошук превзошла себя

19 августа 2016 11:11
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Новости Беларуси. 6-ая медаль у белорусов на олимпиаде в Рио. Серебро завоевала в вольной женской борьбе 23-летняя Мария Мамошук. Действующая чемпионка Европы, призёр континентального первенства в 2014 году и теперь – серебро Олимпиады.

В финальном поединке Мария Мамошук встречалась с самой титулованной спортсменкой Азии Рисако Каваи. Японка золото не уступила. Впрочем, и такой результат – небывалый успех для отечественной вольной женской борьбы.

Анатолий Ермак, бывший главный тренер женской сборной Беларуси по борьбе (2005-2009 г.г.):
Конечно, Маша показала красивую борьбу, характер проявила, выбила таких соперниц, которые раньше выше ее результаты показывали. Но она превзошла себя. Правда, в финале немножко не доработала. Но ничего, надеемся, следующая Олимпиада будет у нее золотая.

# Олимпиада 2016 # Анатолий Ермак

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