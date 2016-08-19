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Пройдёт ли «БАТЭ» квалификацию Лиги Европы будет известно 25 августа

19 августа 2016 10:34
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Новости Беларуси. Олимпийские игры продолжают быть эпицентром внимания болельщиков по всему миру. Но и другая спортивная жизнь не останавливается. К примеру, футбольная.

Борисовский «БАТЭ» провел 18 августа первый матч раунда плей-офф Лиги Европы. Белорусы неудачно съездили в Астану к одноименному клубу. Хозяева создали больше опасных моментов и победили 2:0.

При этом перелом скулы получил Александр Глеб, а Сергей Веремко — перелом носа.

 Ответный матч, по итогам которого и станет ясно, кто получит путёвку в еврокубковую осень, пройдет в 25 августа на «Борисов-арене», сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

# ФК БАТЭ

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