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Серебро и бронзу выиграли белорусы на ЧМ по академической гребле среди спортсменов до 19 лет

26 августа 2024 10:43
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Серебро и бронзу выиграли белорусы на чемпионате мира по академической гребле среди спортсменов до 19 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Серебро и бронзу выиграли белорусы на ЧМ по академической гребле среди спортсменов до 19 лет-1

Вторым на планете стал Максим Грибовский. Причем эта награда с золотым отливом. Практически всю дистанцию наш земляк ехал первым. Порой его преимущество достигало корпуса лодки. Но на последних метрах представитель Греции выдал отменный финишный спурт и сумел опередить нашего гребца. Вторую награду завоевали девушки. Диана Плисова и Кира Коваленко стали третьими в двойке распашной. Кроме того, в мужской двойке парной отечественный экипаж стал пятым.

# Гребля

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