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Алексей Ходунов вышел в полуфинал ЧМ по борьбе

24 августа 2024 18:49
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В Иордании продолжаются соревнования по вольной борьбе в рамках чемпионата мира среди спортсменов не старше 17 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Алексей Ходунов вышел в полуфинал ЧМ по борьбе-1

Алексей Ходунов, выступающий в весовой категории до 92 килограммов поспорит за бронзу планетарного форума. Наш спортсмен уверенно вышел в полуфинал, досрочно одолев своих соперников из Японии, Армении и Румынии на ранних стадиях турнирной сетки. Однако в 1/2 белорус уступил Константину Петриашвили из Грузии – 4:14 и завтра, 24 августа, поборется за бронзовую награду. Еще четыре представителя вольного стиля сегодня потерпели неудачи.

# Борьба

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