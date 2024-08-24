Определились победители и призёры Открытого ЧБ по летнему биатлону

Более 140 сильнейших атлетов из нашей страны, а также спортсмены из России боролись за медали Открытого чемпионата и первенства Беларуси по летнему биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соревнования завершились в Раубичах.

На старт выходили юноши и девушки от 15-ти лет, а также опытные и титулованные биатлонисты, именно они завоевали большую часть наград. В последний день соревнований, в масс-старте у мужчин победу одержал Максим Воробей. Гонку пропустили Антон Смольский и Иван Тулатин. Среди женщин в субботу в масс-старте равных не было Динаре Смольской. В гонке преследования на 7,5 километра среди девушек победила Виктория Солоха.

Максим Воробей, победитель чемпионата Беларуси по летнему биатлону:

Сработал хорошо, но вчера-сегодня увидел кусочек той работы, которую мы проделали, это лето целое. И в принципе никаких целей особо не ставилось на эти гонки. Просто посмотреть, какое на данный момент самочувствие. И сделать какую-то определенную работу.

Динара Смольская, победительница чемпионата Беларуси по летнему биатлону:

Эти гонки входят в тренировочный процесс. Соревнования – это хорошая разрядка для нас от того, что интересно, как поведет себя организм. На соревнованиях все-таки, давно не соревновались и волнение присутствовало перед вчерашней гонкой. Форму еще рано оценивать, потому что все-таки это пока еще в тренировочный процесс входит.

За три соревновательных дня участники разыгрывали медали в спринте, преследовании, гонках с массовым стартом. Летний чемпионат – возможность оставаться в форме, а также проверить свои силы перед важными турнирами.

Елена Зубрилова, главный судья соревнований:

У нас растет очень неплохое поколение, которое с каждым годом набирает силы, тем более, что мы стараемся проводить совместные старты по возможности с национальной командой, где они могут соревноваться и смотреть, насколько, как они готовы по сравнению со спортсменами национальной команды. Можно подвести итог, что мы летнюю подготовку прошли очень неплохо и готовы соревноваться с российскими спортсменами.