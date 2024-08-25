Громкая победа на ЧМ! Борец Кирилл Валевский – о золоте, тренировках и планах

Громкую победу на первенстве мира по борьбе до 17 лет в Иордании смог добыть для нашей страны двукратный чемпион Европы Кирилл Валевский. Он как день вернулся с турнира, но нашел время прийти к нам в студию «Спорттаймера» и поделиться впечатлениями. Юлия Силипицкая, СТВ:

Конечно, он пришел со своим тренером, юношеской команды, призером олимпиады Михаилом Семеновым. Кстати, на моих глазах, тогда еще Миша в далеком Пекине-2008 победно завершил схватку за олимпийскую бронзу.

Михаил Семенов, бронзовый призер Олимпийских игр по греко-римской борьбе:

Какой-то план однозначно должен быть на схватку. Когда Кирилл боролся, мы тоже с тренером Олегом Николаевичем, личным тренером, с Кириллом перед важными схватками всегда обсуждали план. Юлия Силипицкая, СТВ:

Этот план, который обсуждали и который в реале получился, они совпали на сколько процентов?

Кирилл Валевский, чемпион мира по греко-римской борьбе (U-17):

Наверное, на 50. Мы планировали два приема. В стойке я сделал прием, а в партере еще планировали накат, но накат не получился. Юлия Силипицкая:

Но потом за 16 секунд или за сколько... Что вообще это было? Кирилл Валевский:

Отыгрываться полез. Я вел схватку, ему уже ничего не оставалось, он пошел на риск. Хотел отыграться, и это 50 на 50. И получилось в мою сторону. Я среагировал. Это в конце схватки популярный сейчас прием. Юлия Силипицкая:

Китайский вариантик такой. Я посмотрела, они, начиная с 2012-го, уже начали потихоньку проигрывать, проигрывать, потом ба-бах – и за 30 секунд. Михаил Семенов:

Как это положение называется? Кирилл Валевский:

Летучая белка.

Михаил Семенов:

Все движется вперед. Эти камеры... Сейчас Олимпиада была в Париже. Столько камер, что уже практически невозможно сфолить. Там и у судьи камера, и сверху, и сбоку. Каждый момент обсуждают, разбирают. Юлия Силипицкая:

А нужно это? Михаил Семенов:

Если параллели провести в футболе, как сейчас, сколько отменяют голов по видеофиксации, сколько там этих фолов, нужно это или нет... Юлия Силипицкая:

Но это же останавливает. Все действия в любом виде спорта спорные моменты останавливают. Кирилл Валевский:

Отдохнуть, наверное, можно. Если кто-то сильно устал. Наоборот, это на руку. Михаил Семенов:

Это на руку тому, кто устал. А кто не устал, его это конек, козырь, тому это, наоборот, минус. Юлия Силипицкая:

Ну, вот здесь в финале получилось… Кирилл Валевский:

Ну, я почувствовал, что он устал. А я, наоборот, могу еще добавить. И я веду в счете, и мне эта пауза... Если бы я проигрывал, то, наверное, наоборот, было бы хуже.