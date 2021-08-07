Серебро байдарочниц и бронза гимнастки. Какие результаты показали белорусы в предпоследний день Олимпиады в Токио?

Новости Беларуси. Кроме серебра байдарочниц и бронзы гимнастки Горносько, в предпоследний соревновательный день Олимпийских игр в Токио белорусы показали ряд отличных результатов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Вышли в финал 8 августа групповички. Они соревновались в многоборье. Команда, которую составили Анастасия Молоканова, Анна Гайдукевич, Арина Цицилина, Анастасия Рыбакова и Карина Ермоленко, в квалификации показала 8-й результат. Промежуточное лидерство захватили представительницы Болгарии. Тем не менее 8 августа все начнется с чистого листа. Наши грации в нынешнем сезоне уже брали награды этапов Кубка мира. Осталось всего ничего – повторить тот успех и в Японии.

Фурор произвела марафонка Ольга Мазуренок. Дистанцию в 42 километра 195 метров она преодолела за 2 часа 29 минут и 6 секунд. Это пятое время дня и лучший результат сезона. Кроме того, белоруска стала лучшей среди европейских легкоатлеток. Другая наша спортсменка Нина Савина в итоговом протоколе расположилась на 50-й позиции.

Завершили турнир пятиборцы. Долгое время наш Илья Полозков был в числе лидеров, но на последние виды сил не хватило. В итоге – 17-я позиция. Победил британец Джозеф Чун с новым олимпийским рекордом.