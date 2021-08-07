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В межсезонье не впечатляют. СКА проиграл повторный товарищеский матч

07 августа 2021 17:31
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Новости Беларуси. Повторный товарищеский матч с командой под названием «Сборная-2002» провел гандбольный клуб СКА. И если 6 августа дружины разошлись миром, то 7-го победили номинальные гости, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В межсезонье не впечатляют. СКА проиграл повторный товарищеский матч-1

В межсезонье «армейцы» не впечатляют. По идее, они должны были легко и непринужденно побеждать. На практике же сталкиваются с большими сложностями.

В межсезонье не впечатляют. СКА проиграл повторный товарищеский матч-4

Судите сами: после первой половины на табло красовались ничейные цифры – 21:21. Финальная сирена и вовсе зафиксировала поражение 37 на 38.

В межсезонье не впечатляют. СКА проиграл повторный товарищеский матч-7

В рядах СКА больше остальных забросил Алехин, он отличился девять раз. Среди победителей стоит отметить Белявского – он наколотил 11 мячей.

# Гандбол # Николай Алехин # Фотофакт

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