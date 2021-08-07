В межсезонье не впечатляют. СКА проиграл повторный товарищеский матч

Новости Беларуси. Повторный товарищеский матч с командой под названием «Сборная-2002» провел гандбольный клуб СКА. И если 6 августа дружины разошлись миром, то 7-го победили номинальные гости, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В межсезонье «армейцы» не впечатляют. По идее, они должны были легко и непринужденно побеждать. На практике же сталкиваются с большими сложностями.

Судите сами: после первой половины на табло красовались ничейные цифры – 21:21. Финальная сирена и вовсе зафиксировала поражение 37 на 38.