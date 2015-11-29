Президент Беларуси недоволен сложившейся в хоккее ситуацией

Новости Беларуси. Президента настораживает ситуация в белорусском хоккее. Такое заявление сделал Александр Лукашенко, принимая с докладом спортивных функционеров. Речь шла о проблемах и развитии этого вида спорта. Хоккей популярен среди миллионов болельщиков страны. Но результаты выступления хоккеистов нестабильные. Это касается и национальной сборной –она готовится к чемпионату мира, который пройдет в России в 2016.

Есть вопросы и к нашему флагману – минскому «Динамо». Это при том, что в Беларуси немалые деньги вкладываются в развитие спортивных площадок и детский хоккей.

В мировом хоккейном рейтинге Беларусь занимает 9-ое место, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я далек от того, чтобы мы сегодня рассмотрели какие-то принципиальные вопросы. Я думаю, на моем уровне, на уровне государства, они все решены. Может быть, есть какие-то проблемы мельче? Пожалуйста, я готов к их обсуждению.

Еще раз подчеркну: то, что происходит в хоккее, меня не просто настораживает – так просто быть не должно. Если это будет продолжаться, то в кратчайшие сроки будут приняты самые радикальные меры. Но смотреть на то, как играет там сборная (пока ни то ни сё)… Посмотрим. Что касается «Динамо», то мы идет от лучшего к худшему как минимум. Такая игра, что сегодня можем выиграть с разницей в 5 шайб, а завтра с такой же разницей проиграть по силе такой же команде, как вчера, никуда не годится. Нет никакой стабильности. При этом хочу напомнить, что деньги для того, чтобы хоккей развивался не хуже, чем вчера, немалые вложены. У государства нет лишних денег.

Пора переходить на окупаемость, самоокупаемость. Есть клубы, пусть зарабатывают деньги. Что заработали, пусть тратят согласно тем законам, которые существуют в стране. А поддержка будет сокращаться, как это было принято в соответствии с моими решениями год или два назад.

Глава Федерации хоккея Игорь Рачковский доложил о ситуации в этом виде спорта, рассказал о подготовке к чемпионату мира, о формировании и функционировании национальной сборной по хоккею.

На сегодня острых и проблемных вопросов нет. Тем не менее, решено, что система подготовки кадров для национальной хоккейной команды будет усовершенствована. Корректировки коснутся молодежного и детского хоккея. Будет выработан единый подход при подготовке «сборников» разных возрастов. Чтобы привлечь и удержать тренеров в спортивных школах, создадут дополнительные условия.

Игорь Рачковский, председатель ассоциации «Федерация хоккея Республики Беларусь»:

Самое главное, что мы коснулись вопроса детских тренеров. Президент акцентировал внимание на том, что для детских тренеров будет рассматриваться вопрос арендного жилья, чтобы их закреплять, мотивировать. А Федерация вместе с университетом физкультуры будет заниматься их практической стажировкой и определением, куда им идти. Без детского тренера не будет никакого развития.