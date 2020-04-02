Камандар Маджидов о пандемии: «Это своего рода война. Надо это перетерпеть»

Как изменится мировой спорт после пандемии, обсуждали в программе «В обстановке мира».

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Камандар Маджидов, председатель Белорусской федерации борьбы:

Я думаю, что спорт на этом не остановится. Было много времён, и война была. И всё было – и протесты были, «холодная» война была. Несмотря ни на что, спорт продолжал.

Даже во время войны проводили Олимпийские игры – было такое тоже. Спорт, наоборот, будет ещё сильнее. Спорт сплотится, спорт будет идти вперёд.

И самое главное, что это тоже своего рода война. Надо это тоже перетерпеть. Весь мир перетерпит и пойдет вперёд. Хотел бы пожелать всем здоровья, и постарайтесь, всё-таки, элементарные вещи исполнять – помыть руки, держать гигиену. Вот и всё.