Дурнов: «Спорт и физкультура – это то, что тоже поможет победить пандемию»

Как изменится мировой спорт после пандемии, обсуждали в программе «В обстановке мира».

Довгалёнок о пандемии: «Это конкретная проверка для всего мирового спорта»

Вячеслав Дурнов, первый заместитель министра спорта и туризма Республики Беларусь:

Спорт и физкультура – это то, наверное, что тоже поможет победить. И пандемию, в том числе. Потому что иммунитет человека закаляется именно таким образом. Поэтому я желаю всем здоровья и не опускать руки, ни в коем случае. А то, что мы увидим новые имена – так это точно!