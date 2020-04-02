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Дурнов: «Спорт и физкультура – это то, что тоже поможет победить пандемию»

02 апреля 2020 14:04
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Как изменится мировой спорт после пандемии, обсуждали в программе «В обстановке мира».

Довгалёнок о пандемии: «Это конкретная проверка для всего мирового спорта»

Вячеслав Дурнов, первый заместитель министра спорта и туризма Республики Беларусь:
Спорт и физкультура – это то, наверное, что тоже поможет победить. И пандемию, в том числе. Потому что иммунитет человека закаляется именно таким образом. Поэтому я желаю всем здоровья и не опускать руки, ни в коем случае. А то, что мы увидим новые имена – так это точно!

Дурнов: «Спорт и физкультура – это то, что тоже поможет победить пандемию»-1

# Коронавирус # Вячеслав Дурнов

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