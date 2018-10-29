«Сейчас у нас сложные игры». «Ислочь» прервала серию побед проигрышем «Минску» в чемпионате Беларуси по футболу

Новости Беларуси. В пятницу, 26 октября, в 15 часов посмотреть игру «Минска» и «Ислочи», если верить официальному протоколу, пришли 180 человек, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. И это с учетом того, что средняя посещаемость 25-го тура, если верить тем же протоколам, составила больше 2 тысяч человек.

Пятница, 15 часов. На стадионе, мягко говоря, немноголюдно. Из-за проблем с освещением на арене матч высшей лиги чемпионата страны по футболу начинается в разгар рабочего времени. «Ислочь» и «Минск» остаются без своей основной поддержки.





Совсем неудобно. Во-первых, наши болельщики все работают. Мы потеряли часть болельщиков. Не знаю, кто в этом виноват. Атмосфера на стадионе могла бы быть лучше. Я отпросился с работы. «Ислочь» – команда непредсказуемая: то уступает в пяти матчах подряд, то радует болельщиков сериями побед. Лучшим показателем был старт сезона – пять игр без поражений. До пятничной встречи с «Минском» беспроигрышная серия «волков» исчислялась четырьмя матчами. Среди прочих были обыграны БАТЭ и «Шахтер».

Надеюсь, что Руденок продолжит забивать, в этой игре тоже. Коморовский, Холодинский – все пусть забивают, мы не против.

Будем надеяться на 2:1. Мечты самых преданных фанатов, пришедших 26 октября на стадион, не сбылись. Коллектив Виталия Жуковского уступил столичной команде – 0:3. Тем не менее, за четыре тура до финала в активе у «Ислочи» 27 очков. Шансы стать выше еще есть. Четыре условные победы – 12 баллов.

До своего лучшего результата в высшей лиге – 7 места в 2016 году – команде уже не дотянуться. А вот разменять нынешнее 10 место на позицию повыше – вполне по силам.

Александр Холодинский, нападающий ФК «Ислочь»:

Честно, я не смотрю в таблицу – как получится. Максимально сколько сможем очков наберем, а там уже дальше будем смотреть после игры.

Виталий Жуковский, тренер ФК «Ислочь»:

Седьмые очень далеко убежали, так что шансов у нас никаких нет. Нам бы во второй восьмерке занять высокое место. Потому что сейчас у нас сложные игры, выезды. Все знают, что они на хорошем ходу. Болельщики гонят вперед команду. В 27-м туре «Ислочь» сыграет с идущим на 5 месте брестским «Динамо». Вспомнив недавнюю победу – 2:1 над БАТЭ, можно не сомневаться: «волки» способны удивлять.