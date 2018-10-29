О молодом поколении дзюдоистов, психологическом давлении и дружбе вне ковра. Интервью с бронзовым призёром по дзюдо Дарьей Скрыпник

Новости Беларуси. Международный день дзюдо отмечают в Беларуси 28 октября, и совершенно не случаен гость программы «Неделя спорта». В студии – Дарья Скрыпник, наша прекрасная дзюдоистка. Дарья, сразу такой вопрос: цвет пояса в профессиональном дзюдо имеет значение?

Дарья Скрыпник, бронзовый призер чемпионата мира по дзюдо:

Да, конечно, имеет значение. Мастера международного класса имеют черный пояс. У заслуженного мастера спорта бело-красный пояс. Отмечают ли дзюдоисты Международный день дзюдо? Дарья Скрыпник:

Каждый дзюдоист отмечает, конечно. Международная федерация каждый год дню дзюдо присваивает какое-то понятие. В этом году это понятие «дружба». Удается ли вам дружить со своими оппонентками? Дарья Скрыпник:

А по-другому никак, у нас дружат. И хотя в каждой весовой категории у тебя есть свои соперники, у меня в моем весе есть оппонентки, но это на ковре, а за пределами ковра мы, естественно, дружим. Совсем недавно на юношеском Олимпе блеснула звезда Артема Колосова. Белорусский дзюдоист Артём Колосов завоевал второе золото на Юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе Доводилось ли вам с ним общаться? Ожидали ли вы такого резкого взлета от него?

Дарья Скрыпник:

От дзюдо можно чего угодно ожидать, чем и прекрасен этот вид спорта. Мы не знаем, чего ожидать: кто-то сильный проигрывает, кто-то неожиданно выигрывает. Колосова я видела на сборах, на соревнованиях. Он сильный спортсмен, молодой, перспективный. Естественно, когда мы его отправляли на Юношеские Олимпийские игры, пожелали удачи. Мы надеялись, что он принесет медаль. Потому что у нас и до этого были медали – у Дмитрия Минькова. И мы думали, что в этом году у нас тоже будет какая-то медаль. Да, мы надеялись. Вот этот переход от подающего надежды во взрослого профессионала – как он у вас складывался? И как этот барьер перепрыгнуть? Потому что, согласитесь, много есть ребят, которые подают надежды, но в итоге не становятся теми, кто во взрослых соревнованиях приносит медали. Дарья Скрыпник:

Да, я была бронзовой призеркой Европы до 21 года, до 23 лет. И, естественно, на первых взрослых соревнованиях я думала: «Ну а что тут такого тяжелого?». Я думала, раз я призер Европы, а мои соперники тоже только входят во взрослую жизнь, значит, я их выиграю. Нет, психология совсем другая: на взрослой арене тяжелее. Это давление?

Дарья Скрыпник:

Да, это давление – психологическое, в основном. Но у меня есть знакомая девочка-дзюдоистка, украинка Дарья Белодед, ей 17 лет, и она выиграла Европу и мир и по взрослым, и в своем возрасте. Я даже не знаю, это такая психологическая устойчивость! Это кумир просто для меня. Последнюю тему по молодежи поднимем. В начале сезона на чемпионате страны вас в вашем весе победила Ульяна Миненкова. То есть молодежь уже наступает на пятки? Дарья Скрыпник:

Наступает. А нам взрослым, титулованным, не знаю, правильно ли так сказать, очень сложно. Допустим, я проиграла Ульяне – она соперница очень достойная, но мне было тяжело проигрывать, потому что я опытнее, и я думала: «Как я так могла проиграть?». А с другой стороны, молодежь-то растет, не стоит на месте, и это хорошо, это здорово. Значит, у нас дзюдо продвигается вперед.

Недавно проходил Кубок Беларуси, в котором вы выиграли. Какой вообще старт в сезоне был самым важным для вас? Дарья Скрыпник:

Кубок страны я выиграла в весовой категории 57 килограммов, до этого у меня была категория 52 килограмма. Я решила попробовать себя в другой категории. Вообще, сейчас все соревнования главные, потому что у нас уже начался олимпийский цикл, и у нас набираются очки на каждых соревнованиях. В этом году прошел Кубок Европы. Это соревнование считалось тестовым ко II Европейским играм. Для вас, как для спортсмена, какой момент в организации очень важен? Дарья Скрыпник:

Я побывала на I Европейских играх в Баку, мне очень понравилось. Важен уют для спортсменов, они должны почувствовать себя как дома. Когда вы были в Баку, наверняка обратили внимание, что не все виды спорта вызывали большой ажиотаж у зрителей и залы иногда были полупустыми. Как думаете, будет ли такая ситуация в Минске? Как ее избежать?