«Сейчас там наблюдал». После выступления на ОИ в Токио боксёр Виталий Бондаренко рассказал о мечте своего тренера

Виталий Бондаренко, член сборной Беларуси по боксу:

Я подстраивался под него, но он оказался немножко меня быстрее. И в каких-то моментах он меня так обыгрывал, что я, честно, не ожидал. Что попал на Олимпийские игры, я очень доволен, не только я – и мои все близкие, мои тренеры. Станислав Григорьевич, который сейчас там наблюдал, он тоже доволен, потому что у него была мечта, чтобы я попал. Так сложилось, что я не продвинулся дальше по турнирной сетке, но в дальнейшем я хочу продолжить его работу.