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«Сейчас там наблюдал». После выступления на ОИ в Токио боксёр Виталий Бондаренко рассказал о мечте своего тренера

26 июля 2021 15:34
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Новости Беларуси. Боксер Виталий Бондаренко уступил в стартовом поединке Олимпийских игр. Соперником белоруса был американец Трой Айсли. Единогласным решением судей именно представитель США был назван победителем – 5:0. Таким образом, на Играх продолжают выступление трое белорусов: Дмитрий Асанов, Александр Радионов и Владислав Смягликов.

«Сейчас там наблюдал». После выступления на ОИ в Токио боксёр Виталий Бондаренко рассказал о мечте своего тренера-1

Фото: НОК Беларуси

Виталий Бондаренко, член сборной Беларуси по боксу:
Я подстраивался под него, но он оказался немножко меня быстрее. И в каких-то моментах он меня так обыгрывал, что я, честно, не ожидал. Что попал на Олимпийские игры, я очень доволен, не только я – и мои все близкие, мои тренеры. Станислав Григорьевич, который сейчас там наблюдал, он тоже доволен, потому что у него была мечта, чтобы я попал. Так сложилось, что я не продвинулся дальше по турнирной сетке, но в дальнейшем я хочу продолжить его работу.

# Олимпиада 2020 # Виталий Бондаренко # Станислав Глушенков # Трой Айсли # Дмитрий Асанов # Александр Радионов # Владислав Смягликов # Фотофакт

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