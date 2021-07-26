«Сейчас там наблюдал». После выступления на ОИ в Токио боксёр Виталий Бондаренко рассказал о мечте своего тренера

Новости Беларуси. Боксер Виталий Бондаренко уступил в стартовом поединке Олимпийских игр. Соперником белоруса был американец Трой Айсли. Единогласным решением судей именно представитель США был назван победителем – 5:0. Таким образом, на Играх продолжают выступление трое белорусов: Дмитрий Асанов, Александр Радионов и Владислав Смягликов.
Виталий Бондаренко, член сборной Беларуси по боксу:
Я подстраивался под него, но он оказался немножко меня быстрее. И в каких-то моментах он меня так обыгрывал, что я, честно, не ожидал. Что попал на Олимпийские игры, я очень доволен, не только я – и мои все близкие, мои тренеры. Станислав Григорьевич, который сейчас там наблюдал, он тоже доволен, потому что у него была мечта, чтобы я попал. Так сложилось, что я не продвинулся дальше по турнирной сетке, но в дальнейшем я хочу продолжить его работу.