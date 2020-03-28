Козеко о 90-ых: «Многие мои коллеги поуходили во все эти «шопные» дела. Я ни секунды не отвлекался, я всё время занимался спортом

Тренер откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

Базы не было, развал Союза... Время тогда было до спорта?

Николай Козеко: «Вот как я могу уехать? Я вот это создавал с нуля. Я один многие годы собирал вот этот коллектив»

Николай Козеко, тренер национальной сборной по фристайлу:

Я не знаю. Конечно, многие мои коллеги и многие из других видов спорта тренеры поуходили во все эти, знаете, «шопные» дела – бегали, ездили по рынкам. И в Польшу, и на базарах торговали. Я ни секунды не отвлекался на эти моменты, я всё время занимался спортом. У меня была цель. Да, было сложно. Да, меня же и жена ругала: «Что это такое? Никаких зарплат нет! Ничего нет!» Было очень сложно, когда я начинал один. Это год, два – когда начинал один, когда приходил к каждому рассказывать. Некоторые даже в то время не совсем правильно выговаривали это слово – фристайл. Коверкали как угодно, лишь бы обидеть меня.

Вадим Щеглов:

Не говорили: «Козеко, что Вы всё ходите со своим фристайлом? У нас здесь совершенно другие задачи!»