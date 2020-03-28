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  • Козеко о 90-ых: «Многие мои коллеги поуходили во все эти «шопные» дела. Я ни секунды не отвлекался, я всё время занимался спортом

Козеко о 90-ых: «Многие мои коллеги поуходили во все эти «шопные» дела. Я ни секунды не отвлекался, я всё время занимался спортом

28 марта 2020 13:11
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Тренер откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Базы не было, развал Союза... Время тогда было до спорта?

Николай Козеко: «Вот как я могу уехать? Я вот это создавал с нуля. Я один многие годы собирал вот этот коллектив»

Николай Козеко, тренер национальной сборной по фристайлу:
Я не знаю. Конечно, многие мои коллеги и многие из других видов спорта тренеры поуходили во все эти, знаете, «шопные» дела – бегали, ездили по рынкам. И в Польшу, и на базарах торговали. Я ни секунды не отвлекался на эти моменты, я всё время занимался спортом. У меня была цель. Да, было сложно. Да, меня же и жена ругала: «Что это такое? Никаких зарплат нет! Ничего нет!» Было очень сложно, когда я начинал один. Это год, два – когда начинал один, когда приходил к каждому рассказывать. Некоторые даже в то время не совсем правильно выговаривали это слово – фристайл.  Коверкали как угодно, лишь бы обидеть меня.

Вадим Щеглов:                                    
Не говорили: «Козеко, что Вы всё ходите со своим фристайлом? У нас здесь совершенно другие задачи!»

Козеко о 90-ых: «Многие мои коллеги поуходили во все эти «шопные» дела. Я ни секунды не отвлекался, я всё время занимался спортом-1

Николай Козеко:
Да, совершенно верно. Там было: «У нас есть традиционные виды. Ничего не получится. Где ты видел наши горы?» Но были люди, которые верили. И в том числе Владимир Николаевич Рыженков, который был у нас в то время председателем спорткомитета, затем стал первым министром, первым председателем Олимпийского комитета. Он воочию видел вот эти именно наши стремления. Позволялось многое. Я, конечно, там и ругался с ним, и всё. Но он видел, что мы горим этим делом, что вот эта группа, которая организовалась – она горит этим делом. И там что-то должно выгореть.

Также в интервью Николай Козеко рассказал:

– как в детстве жил в землянке в Мачулищах

– о встречах с Бровкой, Мележем и Шамякиным

– присматривается ли к каким-то зарубежным спортсменам, чтобы пригласить в сборную

– об Instagram  и почему видеоролики, как увлечение – это хорошо

Смотрите 29 марта в 21.15 на РТР-Беларусь.

# Фристайл # Николай Козеко

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