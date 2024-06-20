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Сборные Англии и Дании сыграли вничью на Евро-2024

20 июня 2024 19:06
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На чемпионате Европы по футболу перевалил за экватор групповой этап. Накануне стадию плей-офф досрочно себе гарантировали хозяева турнира – немцы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сборные Англии и Дании сыграли вничью на Евро-2024-1

Захватывающий поединок между Англией и Данией завершен ничейным счетом – 1:1. На прошлом Евро англичане не пустили датчан в финал, обыграв их в 1/2 в овертайме, но в итоге сегодня, 20 июня, команды разошлись миром. Трансляция матча проходила на телеканале «РТР-Беларусь».

А в 22:00 начнется один из самых ожидаемых поединков групповой стадии. На немецком поле сойдутся действующие чемпионы – итальянцы и испанцы. У «Красной фурии» свои счеты с «Скуадра Адзуррой». Эти команды на Евро-2020 также играли в полуфинале. И тогда итальянцы были сильнее в серии пенальти. Сейчас жребий определил их в один квартет. Победитель сегодняшнего матча также досрочно отправится в плей-офф.

# Футбол

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