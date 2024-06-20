Борец греко-римского стиля Станислав Шафаренко – чемпион Игр стран БРИКС

Борец греко-римского стиля Станислав Шафаренко стал лучшим в весовой категории до 82 килограммов на Играх стран БРИКС в Казани, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Борец греко-римского стиля Станислав Шафаренко стал лучшим в весовой категории до 82 килограммов на Играх стран БРИКС в Казани, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В финале он был сильнее россиянина Рафаэля Юнусова. По ходу дуэли наш спортсмен проигрывал оппоненту. Но вырвал победу на последних секундах, проведя бросок на два очка. Для нашей команды по греко-римской борьбе это единственная золотая медаль на турнире. Также в их активе три серебра и две бронзы. В общей сложности у белорусской сборной по борьбе в Казани 19 наград.
В четверг, 20 июня, бронзовую медаль в фехтовании на шпагах завоевала Александра Цурская. А вот мужчины в рапирах и саблях остались вне подиума.