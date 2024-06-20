Борец греко-римского стиля Станислав Шафаренко – чемпион Игр стран БРИКС

В финале он был сильнее россиянина Рафаэля Юнусова. По ходу дуэли наш спортсмен проигрывал оппоненту. Но вырвал победу на последних секундах, проведя бросок на два очка. Для нашей команды по греко-римской борьбе это единственная золотая медаль на турнире. Также в их активе три серебра и две бронзы. В общей сложности у белорусской сборной по борьбе в Казани 19 наград.