Сборную Беларуси по пляжному футболу встретили в Национальном аэропорту Минск

В Национальном аэропорту Минск встретили белорусскую команду по пляжному футболу, которая впервые в истории завоевала медали чемпионата мира, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Крепкие объятия, цветы и слова благодарности – так встречали игроков, которые вписали свои имена в спортивную летопись страны. Эта команда стала самой успешной среди всех представителей игровых видов спорта за историю суверенной Беларуси. Вторая ступень мирового пьедестала оказалась для подопечных Николаса Альварадо с золотым отливом, так как в финальном поединке при счете 3:3 под занавес игры шестикратные чемпионы мира, бразильцы, вырвали зубами победу у нашей команды. Таким образом, в руках белорусов – серебряный кубок планетарного форума.

Игорь Бриштель, лучший бомбардир чемпионата мира по пляжному футболу: По игре, можно сказать, игра была равна. Да, чуть, наверное, где-то бразильцы за счет опыта, может, нас переиграли. Ну, ничего страшного. Надеюсь, что в следующем чемпионате мира мы свое заберем. Будем, наверное, больше тренироваться.

Иван Константинов, капитан сборной Беларуси по пляжному футболу:

Мы шли к этому 16 лет. Тут ребята есть, которые в сборной долго, кропотливо трудились. Наш коллектив дружный, вообще прошли на ура. Мы почти месяц без выходных друг с другом, с ребятами сплотились, как одна семья. Вот такое сплочение у нас.

Отметим, что белорусы получили и личные награды. Игорь Бриштель стал вторым в номинации «Лучший игрок». Он повторил прошлогодний успех, а также его признали лучшим бомбардиром планетарного форума. Также заслуженный приз получил и наш вратарь Михаил Августов. И это случилось впервые.