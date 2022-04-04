«Сборная России в полном составе там выступала». Олег Рыженков о результатах чемпионата России по биатлону

Для белорусских биатлонистов сезон завершен. Наши спортсмены вернулись на родину с последнего старта, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На чемпионате России в Тюмени были завоеваны две медали: золото в смешанной эстафете и серебро в мужской. С этим успехом дружину поздравил глава НОК Виктор Лукашенко.

А чуть ранее на Кубке Союза биатлонистов России в Уфе белорусы особенно отличились – в их активе восемь наград, четыре из которых золотые. Кубок СБР и чемпионат России в этом сезоне стали для наших спортсменов заключительными стартами.

Олег Рыженков, старший тренер женской команды Беларуси по биатлону:

Если брать Уфу, то мы там были более подготовленные, чем, скажем, российские спортсмены, потому что у них была пауза. А что касается Тюмени, то все-таки это чемпионат России был. И многие команды очень серьезно готовились к этим соревнованиям. По полному циклу проводили учебно-тренировочные сборы в горах: кто-то в Сочи, кто-то на Семинском перевале, кто-то, наверное, где-то в Казахстан ездил какой-то. Достаточно много сильных спортсменов, учитывая, что сборная России в полном составе там выступала: и первая, и вторая команда и мужская, и женская. Достаточно высокий уровень.