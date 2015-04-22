Сборная Марокко по футзалу в программе «Утро.Студия хорошего настроения» на СТВ

Как Вам в Беларуси, в Минске?

Мухтар Абделькадер, президент Марокканской федерации по футзалу:

Я хотел бы, в первую очередь, отметить гостеприимство белорусов, то радушие, которое они проявляют к каждому из нас, куда бы мы ни приезжали, где бы мы ни находились. Везде ощущается атмосфера праздника, чемпионата мира. Более того, к нам, как к представителям исламского государства, очень внимательно относятся, большое внимание уделяя и у меню для нашей команды.

Команда Марокко, это единственная команда из африканского континента, которая участвует на Чемпионате мира по футзалу. Как Вам белорусский климат? Весна у нас выдалась нежаркая, не замерзают ли футболисты?

Ясинь Цабунти, капитан сборной Марокко по футзалу:

Вы знаете, на самом деле в Марокко сейчас порядка 20 градусов тепла. И я бы не обращал серьезного внимания на погоду, а больше бы обращал внимание на тех, окружающих нас людей, с которыми мы встречаемся. Очень добрые люди. Они и создают эту атмосферу добра и тепла.

Расскажите о своей стране. Какие в ней есть достопримечательности и чем она может привлечь туристов?

Ясинь Цабунти, капитан сборной Марокко по футзалу:

Надо отметить, что самая главная достопримечательность Марокко – это люди. Они такие же добрые и гостеприимные, как белорусы. И, я думаю, что жители наших стран могли бы очень сильно сойтись именно характерами.

Мухтар Абделькадер, президент Марокканской федерации по футзалу:

Я думаю, что все знают нашу главную достопримечательность, это МаррАкеш. Кроме того, именно та часть пустыни Сахара, которая находится в Марокко, многие люди ее посещают. Естественно, в нашей стране туристы могут отдыхать и на море, заниматься серфингом, загорать на пляжах. Но надо отметить и то, что Марокко – одна из самых развитых стран Африки. Буквально недавно, две недели назад у нас состоялась международная конференция, на которой присутствовали представители более чем 120 стран. Все они были поражены развитием нашей страны, именно технологическим развитием.

Играют ли женщины в футбол?

Ясинь Цабунти, капитан сборной Марокко по футзалу:

У нас, конечно же, есть женская национальная сборная по футболу. А также женская команда по футзалу, которая принимала участие два года назад в чемпионате мира в Колумбии. В мире не слишком хорошо были знакомы с нашими футболистками. И они поразили всех своим мастерством, наша команда очень талантлива и сильна.





