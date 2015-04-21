ЧМ по футзалу: белорусы победили австралийцев и вышли в четвертьфинал

Новости Беларуси. Белорусы победили австралийцев и вышли в четвертьфинал домашнего чемпионата мира по футзалу. На такой мажорной ноте наши ребята завершили предварительный этап первенства.

Дмитрий Куди, капитан сборной Беларуси по футзалу:

Нам была очень важна победа. Может, это немножко давило на результат, ребята нервничали. Мы играли, у нас такая тактика – немного на контратаках, немного инициативу отдаем и ждем момент, чтобы где-нибудь вскрыть оборону.

Сергей Сафонов, главный тренер сборной Беларуси по футзалу:

Не хочу вмешиваться в дела судейства, но судейство сегодня было каким-то очень странноватым. Арбитр из Уругвая допускал какие-то себе вольности в трактовке правил, чего я объяснить не могу.

Джошуа Йитис, игрок сборной Австралии по футзалу:

Мы сегодня выложились по полной. Все было отлично. У нас было много моментов. Например, я не попал в пустые ворота. На самом деле, турнир сложился для нас отлично. И если бы мы все начинали сначала, я бы не стал ничего менять.

22 апреля подопечные Сергея Сафонова сыграют с одной из сильнейших команд мирового футзала — Парагваем. Встреча начнется в 20:15 в минском Дворце спорта.

Четвертьфиналы с участием лучших дружин пройдут и в Бресте. На паркете встретятся Колумбия и Россия, а также Чехия и Аргентина. Затем победители этих баталий перебазируются под своды «Минск-Арены». Там 24 апреля пройдут полуфинальные матчи, а 25 апреля состоятся медальные поединки за «золото»и «бронзу», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.