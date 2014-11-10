Сборная команда Белорусской федерации модельного фитнеса и культуризма успешно выступила на чемпионате мира в Словакии в номинациях fit-kid

Аэробный фитнес - что это такое и чем он отличается от обычного фитнеса? В чем его преимущества и почему дети?

Рената Колодинская, двукратная абсолютная чемпионка мира по Aerobic fitness:

В действительности он называется Fit- Kid - детский фитнес, аэробный фитнес начинается с 14 лет. Все, кто старше 14 лет, переходя в категорию «аэробный фитнес». Отличается он обычного фитнеса или аэробики тем, что мы в своей программе используем элементы акробатики спортивной и художественной гимнастики. Разностороннее направление, не конкретно направленное на выполнение того или иного прыжка или элемента. Мы можем включить в программу все, что мы считаем нужным. Преобладать должна акробатика, силовые элементы, гимнастика. Все это должно быть выполнено соло - сольное выступление, очень костюмированное. В каждом выступлении необходимо раскрыть образ: чтобы костюм, музыка и выступление говорило само собой за нас, представляя собой некоторое маленькое шоу.

Для того, чтобы выступать в этой дисциплине, просто ходить в тренажерный зал и заниматься фитнесом - мало. Необходима какая-то более серьезная спортивная подготовка.

Рената Колодинская, двукратная абсолютная чемпионка мира по Aerobic fitness:

Ранее мы были как образцовый ансамбль эстрадно-спортивного танца «Мечта». У нас было похожее направление в танце, которое мы использовали. То есть у нас танцы вместе со спортом. Когда три года назад нам предложили попробовать себя именно в направлении Fit- Kid (в то время в Беларуси впервые проводились соревнования по этому направлению), мы решили попробовать. Единственное, в чем была трудность: у нас всегда было групповое выступление, а здесь было соло. Но я не скажу, что все дети, которые приходят к нам в студию должны заниматься фитнесом. Нет, это просто обычные дети. Более того, ни я, ни один мой ребенок, которого я обучаю, не посещаем тренажерные залы. Да, мы относимся к фитнесу, но у нас идет более, как танцевальное, акробатическое направление.

Дарья, Юля, каким образом Вы попали в эту дисциплину Fit- Kid? Что Вас подтолкнуло заниматься фитнесом?

Юлия Дудаль, бронзовый призёр чемпионата мира, чемпионка Европы по Fit-Kid:

Первоначально мы занимались просто танцами. У нас на концертах были какие-то схожие элементы: мостики, шпагаты, колёса. А потом мы решили попробовать что-то новое. И в направлении Fit-Kid было всё похожее.

Насколько это сложнее, чем просто танцы?

Дарья Жук, чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы по Fit-Kid:

Для меня это сложновато. Нужно быть и умнее и выносливее.

Недавно были соревнования в Словакии. Какое количество наград вы привезли?

Рената Колодинская, двукратная абсолютная чемпионка мира по Aerobic fitness:

Мы привезли пять золотых медалей вместе со мной, абсолютную медаль в категории «Аэробный фитнес», две серебряные медали. Это самое большое количество медалей за три года нашего участия на чемпионате мира.

Насколько сложно было готовиться к соревнованиям? С кем пришлось сражаться?

Рената Колодинская, двукратная абсолютная чемпионка мира по Aerobic fitness:

Как тренер, я вижу сильную конкуренцию со стороны Польши, Сербии и Украины. Это три страны, которые показали свой уровень, еще тогда, когда мы приехали впервые на чемпионат мира три года назад. У них уже очень развито это направление как вид спорта и они профессионально занимаются им, как мы занимаемся здесь гимнастикой. У них это даже не на любительском уровне, не просто для здоровья и оздоровления. Дети уже профессионалы. Но мы тоже показали себя достойными «новичками». Тогда мы привезли две медали. С того момента у меня и у детей появился стимул: расти и достигать таких же результатов, такой же красоты, как делают эти страны.

Наталья, фитнес аэробный и культуризм - вещи разные. Многие считают, что культуризм - не для женщин. Как Вы считаете?

Наталья Вронская, официальный представитель Белорусской Федерации модельного фитнеса и культуризма по г. Минску и Минской области:

Каждый сам выбирает свое направление. Наша Федерация существует с 2010 года. Было проведено 16 чемпионатов, 35 - за границей. Каждый выбирает свой стиль. Мы выступаем по культуризму. Есть девочки, которые выступают по модельному фитнесу. Каждый несёт в себе частичку здоровья. Это самое главное!

Сколько у нас всего девушек в бодибилдинге?

Наталья Вронская:

Валентина Козловская. Богданович Вера. Есть и другие сильные спортсменки.