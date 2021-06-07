Владимир Шантарович о финале ЧЕ: очень было интересно – вход молодёжи и битва стариков

Новости Беларуси. Сборная Беларуси завоевала четыре медали в заключительный день чемпионата Европы по гребле на байдарках и каноэ. Золото в гонках байдарок-двоек у Владислава Литвинова и Дмитрия Натынчика на дистанции 500 метров, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На дистанции 5 000 метров в каноэ-одиночке Ольга Климова также взяла золото. Серебро на дистанции 500 метров у экипажа байдарки-четверки в составе Маргариты Махневой, Ольги Худенко, Надежды Попок, Марины Литвинчук. В финале мужской байдарки-одиночки на 5 000 метров второе место завоевал Олег Юреня. Всего белорусы выиграли восемь наград и заняли третье место в медальном зачете.

Владимир Шантарович, главный тренер сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ:

Это гонка показала очень возросший уровень молодежи. Те лидеры венгерской сборной растворились, Германии спортсмены растворились. Поэтому очень было интересно – вход молодежи и битва стариков. Уже 2000 год, спортсменам сегодня только 20 лет, а они уже становятся на старт и ведут себя как вызревшие спортсмены. 1999-й год. Вот это ярко просматривалось на этих соревнованиях.