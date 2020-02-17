Сборная Беларуси завоевала 8 медалей на ЧЕ по борьбе

Новости Беларуси. 8 медалей. Таков итог выступления белорусской сборной на чемпионате Европы по борьбе – турнир завершился в Италии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В заключительный день наша копилка потяжелела на 2 бронзы. Их обладателями стали Расул Тихаев и Омаргаджи Магомедов. Не остались мы и без золота. Лучшими рестлерами на континенте в своих весовых категориях стали: Максим Негода, Ванесса Колодинская и Магомед-Хабиб Кадимагомедов.