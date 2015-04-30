Чемпионат мира по хоккею-2015: почему генеральная репетиция сборной Беларуси вызывает противоречивые чувства?

Сборная Беларуси 30 апреля отправится в Чехию на чемпионат мира. А на неделе наши хоккеисты провели два заключительных матча Евровызова. В Минске и Солигорске белорусы соперничали с норвежцами.

На последние поединки Евровызова наша команда выходила, по сути, в том составе, которым и сыграет на мировом форуме, а потому встречи с норвежцами, с которыми совсем скоро нам сражаться и в Чехии, можно смело назвать генеральной репетицией предстоящих баталий.

Поединок в Минске команде Дэйва Льюиса удался. Перед родными болельщиками хоккеисты себя проявили отлично и были сильнее (5:1).

Дублями отметились Дрозд и Костицын-младший, а чудеса в рамке белорусских ворот в этот вечер творил Кевин Лаланд.

Кевин Лаланд, вратарь сборной Беларуси:

Я чувствую себя хорошо и, мне кажется, игра сложилась для меня и для всей команды неплохо. Конечно, я рад, что мы выиграли, рад, что сумел помочь команде, но не могу не отметить и игру защитников сегодня.

Я всегда счастлив вернуться в Минск. Я люблю город, люблю болельщиков и для меня Минск – это второй дом. Счастлив, что у меня есть шанс играть здесь снова, а победа – это просто бонус.

Примечательной эта встреча была и по еще одной причине.

Во втором перерыве прошло награждение победителей конкурса хоккейного мастерства среди юношей и девушек 2000 и 2001 годов рождения.

Лучшей у представительниц слабого пола стала Дарья Максимчик из Солигорска, у юношей викторию отпраздновал хоккеист СДЮШОР «Юность» Андрей Павленко.

Андрей Павленко, победитель конкурса хоккейного мастерства:

Я очень долго стремился к этой цели, работал. Это действительно важная для меня заслуга – поехать и представлять на этих соревнованиях Республику Беларусь. Я очень этому рад, я буду стараться.

Наградой для победителей стала поездка и участие в заключительном квалификационном раунде конкурса хоккейного мастерства, который пройдет в рамках Лагеря развития ИИХФ в Финляндии в июле.

Там наши представители будут сражаться за право попасть в число 15 человек (у юношей и девушек), которые выступят на зимних Юношеских Олимпийских играх 2016 года, сообщили в программе «Горячий лед» на СТВ.

А сборная Беларуси свой последний подготовительный матч провела в субботу в Солигорске.

К сожалению, во второй встрече дружина Норвегии была сильнее (3:2), хотя и наши парни смотрелись неплохо.

Игра команды вселяет оптимизм наставнику белорусов. Будем верить в лучшее и мы.

Дэйв Льюис, главный тренер сборной Беларуси по хоккею:

Глядя на то, как команда сегодня играла во втором периоде, я думал о том, что если они будут показывать такой хоккей на чемпионате мира (действовать самоотверженно, отдаваться игре со всем сердцем и так креативно играть), то я буду полностью доволен, как тренер этой команды.