ХК «Динамо-Шинник» уступил «Амурским тиграм» в матче МХЛ

Белорусы провели повторный поединок с лидерами Серебряного дивизиона – «Амурскими тиграми». К сожалению, и на этот раз поражения. Наши парни не смогли поразить ворота соперника. Тогда как хозяева льда по разу отличились в каждом отрезке встречи и в итоге отпраздновали вторую победу кряду – 3:0.

На данный момент бобруйчане занимают четвертое место в таблице Серебряного дивизиона Западной конференции МХЛ, в их активе 34 очка в 32 играх. От зоны плей-ин подопечных Андрея Михалева отделяют два балла. Далее хоккеисты «Динамо-Шинника» встретятся с «Тайфуном». Поединки пройдут 10 и 11 декабря.