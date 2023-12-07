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ХК «Динамо-Шинник» уступил «Амурским тиграм» в матче МХЛ

07 декабря 2023 13:52
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Хоккеисты бобруйского «Динамо-Шинника» потерпели неудачу в регулярном чемпионате Молодежной хоккейной лиги в рамках дальневосточной гостевой серии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

ХК «Динамо-Шинник» уступил «Амурским тиграм» в матче МХЛ-1

Белорусы провели повторный поединок с лидерами Серебряного дивизиона – «Амурскими тиграми». К сожалению, и на этот раз поражения. Наши парни не смогли поразить ворота соперника. Тогда как хозяева льда по разу отличились в каждом отрезке встречи и в итоге отпраздновали вторую победу кряду – 3:0.

На данный момент бобруйчане занимают четвертое место в таблице Серебряного дивизиона Западной конференции МХЛ, в их активе 34 очка в 32 играх. От зоны плей-ин подопечных Андрея Михалева отделяют два балла. Далее хоккеисты «Динамо-Шинника» встретятся с «Тайфуном». Поединки пройдут 10 и 11 декабря.

# Хоккей # Фотофакт

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