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Сборная Беларуси по пляжному футболу уступила россиянам в тренировочном матче

30 марта 2021 19:49
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по пляжному футболу активно готовится к новому сезону. Сейчас команда находится на учебно-тренировочном сборе в Москве и провела спарринг с командой России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сборная Беларуси по пляжному футболу уступила россиянам в тренировочном матче-1

Поединок выдался очень сложным. Наши парни счет открыли. Дальше инициативу перехватили хозяева и забили аж трижды. Тем не менее у нас нашелся достойный ответ, и вскоре цифры на табло стали равными – 3:3. К сожалению, последнее слово осталось за россиянами: за 12 секунд до финального свистка они поставили точку. К сожалению, уступаем – 3:4.

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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