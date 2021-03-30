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Теннис. На турнире в Дубае Готовко обыграла Данилину, а Тальби – Райне

30 марта 2021 19:48
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Новости Беларуси. В Дубае проходит международный теннисный турнир, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В числе соискательниц титула есть и две белоруски. Обе выходили на корт, и обе покинули его победительницами.

Теннис. На турнире в Дубае Готовко обыграла Данилину, а Тальби – Райне-1

Юлия Готовко, успешно преодолевшая квалификацию, в первом раунде основы нанесла поражение представительнице Казахстана Анне Данилиной – 6:1, 6:3. Шалимар Тальби отдала теннисистке из Индии Анките Райне, кстати, второй сеяной, первую партию – 1:6. А во втором сете при счете 4:1 в пользу белоруски оппонентка отказалась от продолжения борьбы. Таким образом, обе наши спортсменки продолжают поход за титулом.

# Теннис # Юлия Готовко # Анна Данилина # Шалимар Тальби # Анкита Райна # Фотофакт

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