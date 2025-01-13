В минском Дворце спорта прошло первенство Беларуси по вольной борьбе среди молодёжи

В столичном Дворце спорта прошло первенство Беларуси по вольной борьбе среди молодежи. За награды боролись более 70 участниц до 23 лет, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Для молодых спортсменок этот турнир первый в новом сезоне. Девушки показывают свой уровень готовности и в честной борьбе борются за место в команде, которая в будущем представит нашу страну на чемпионате мира и Европы. Так, благодаря характеру и превосходной форме чемпионкой в весовой категории до 50 килограммов стала представительница Минской области Светлана Котенко. На пути к финалу девушка одержала ряд непростых побед.

Светлана Котенко, победительница первенства Беларуси: Один из главных стартов. Характер больше всего стоит на первом месте. Без него, я думаю, нечего делать даже в спорте. Ловила где-то на своих коронных приемах и где-то на их ошибках.

Алим Селимов, председатель Белорусской федерации борьбы:

Это начало сезона, начало нового цикла, нового олимпийского цикла. Это, скажем так, такой экзамен в начале года. Конечно, это один из этапов формирования национальной команды, еще будут международные старты, несколько. И по итогам всех этих отборов будет формироваться национальная команда для выступления на чемпионатах мира, Европы.

14 января столичный Дворец спорта примет новые состязания. За звание чемпиона Беларуси будут сражаться представители греко-римской борьбы, а 15 января за награды поборются вольники.