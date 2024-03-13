Сборная Беларуси по пляжному футболу поднялась на 12 позиций в мировом рейтинге

Заметного прогресса в мировом рейтинге добилась сборная Беларуси по пляжному футболу. В обновленном реестре наши парни поднялись на 12 позиций и обосновались на восьмом месте, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Заметного прогресса в мировом рейтинге добилась сборная Беларуси по пляжному футболу. В обновленном реестре наши парни поднялись на 12 позиций и обосновались на восьмом месте, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Случилось это благодаря успешному выступлению на чемпионате мира. По ходу старта подопечные Николаса Альварадо выбили сразу несколько топовых дружин, впервые в истории финишировав четвертыми. На вершине рейтинга располагаются бразильцы. Далее следуют итальянцы и португальцы.