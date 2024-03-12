Волейболисты солигорского «Шахтёра» обыграли самарскую «Нову» в российской Суперлиге

На выезде команда Виктора Бекши встречалась с дружиной «Нова» из Самары. Наши ребята нанесли поражение хозяевам площадки со счетом 3:1. Заключительный поединок регулярного чемпионата в Суперлиге белорусская дружина проведет 16 марта дома против АСК из Нижнего Новгорода.