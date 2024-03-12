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Волейболисты солигорского «Шахтёра» обыграли самарскую «Нову» в российской Суперлиге

12 марта 2024 20:12
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Волейболисты солигорского «Шахтера» провели поединок 29-го тура в российской Суперлиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Волейболисты солигорского «Шахтёра» обыграли самарскую «Нову» в российской Суперлиге-1

На выезде команда Виктора Бекши встречалась с дружиной «Нова» из Самары. Наши ребята нанесли поражение хозяевам площадки со счетом 3:1. Заключительный поединок регулярного чемпионата в Суперлиге белорусская дружина проведет 16 марта дома против АСК из Нижнего Новгорода.

# Волейбол

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