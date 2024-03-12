Более 100 спортсменов со всей Беларуси принимают участие спартакиаде по современному пятиборью

Более 100 спортсменов со всех областей принимают участие в спартакиаде детско-юношеских спортивных школ Беларуси по современному пятиборью, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Представительный турнир стартовал на базе университета физической культуры.

В соревнованиях принимают участие юноши и девушки до 19 лет. В этом возрасте пятиборцы соревнуются в трех дисциплинах: фехтовании, плавании и лазер-ране. Данный турнир является отборочным на чемпионат мира и Европы. То, что белорусов допустили на мировые старты, становится дополнительной мотивацией для спортсменов.

Александр Минаков, главный судья турнира:

На данных соревнованиях есть маленькие дети наши, младший возраст почти считай. Он является одним из лидеров мирового пятиборья. На данном старте есть несколько человек, которые уже завоевали право выступать на взрослых турнирах. Если вы видели, у нас «Кубок Леднева» был. Там выступали мальчики и девочки этого возраста, но выступали серьезно, выступали со взрослыми спортсменами и показывали очень достойные результаты.

Во вторник, 12 марта, состоялись полуфиналы среди юношей. В финал прошли 36 атлетов. Соревнования у девушек стартуют в среду, сразу с финалов. Завершится спартакиада командными эстафетами в пятницу, 15 марта.