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Хоккеисты минского «Динамо» проиграли одноклубникам из Москвы и выбыли из плей-офф Кубка Гагарина

12 марта 2024 20:11
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Хоккеисты минского «Динамо» провели шестой поединок серии плей-офф Кубка Гагарина против московских одноклубников. Матч состоялся на «Минск-Арене», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккеисты минского «Динамо» проиграли одноклубникам из Москвы и выбыли из плей-офф Кубка Гагарина-1

Сэм Энас на радость белорусских болельщиков открыл счет на 5-й минуте игры. «Зубры» продуктивно реализовали большинство. На экваторе второй 20-минутки Максим Джиошвили использовал свой шанс в контратаке и восстановил равновесие – 1:1. Напряжение в противостоянии минского и московского «Динамо» ощущалось на протяжении всего поединка. На старте третьего периода гости усилили натиск и добились своего – Ильенко отправил шайбу в ворота Колосова. На излете основного времени «зубры» в попытке спасти игру сняли вратаря и на последних секундах получили шайбу в пустые ворота. Москвичи одержали победу 3:1 и выиграли серию со счетом 4:2. А минские динамовцы выбыли из плей-офф и завершили игровой сезон.

# Хоккей

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