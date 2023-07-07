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Ник Мёркли продолжит выступать за минское «Динамо»

07 июля 2023 14:37
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Ник Меркли остается в минском «Динамо». С канадским форвардом достигнута договоренность о подписании контракта, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Ник Мёркли продолжит выступать за минское «Динамо»-1

Состав столичного «Динамо» Меркли пополнил в августе 2022 года. В прошлом сезоне он сыграл 73 матча в КХЛ, набрал 43 очка с коэффициентом полезности «+2». В регулярном чемпионате – лучший снайпер команды. По результатам опроса болельщиков – лучший форвард сезона. Ранее канадский нападающий выступал в НХЛ за «Аризону Койотс», «Нью-Джерси Дэвилс» и «Сан-Хосе Шаркс».

# Хоккей Беларуси # Ник Меркли # Фотофакт

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