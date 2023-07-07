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Первенство Европы по спортивной борьбе U-15 в Венгрии. Результаты белорусов

07 июля 2023 17:47
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В Венгрии продолжается первенство Европы по спортивной борьбе среди юношей и девушек до 15 лет. В самом разгаре финальные поединки с участием юных белорусских атлетов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первенство Европы по спортивной борьбе U-15 в Венгрии. Результаты белорусов-1

И у нас уже есть медали. Серебро в активе Дарьи Нагорной в категории до 42 килограммов. Обладательницей бронзы стала Анастасия Ковальчук в весе до 36 килограммов. Состязания продолжаются. Будем надеяться, что число призеров сборной Беларуси будет только расти.

# Борьба # Фотофакт

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