Первенство Европы по спортивной борьбе U-15 в Венгрии. Результаты белорусов

В Венгрии продолжается первенство Европы по спортивной борьбе среди юношей и девушек до 15 лет. В самом разгаре финальные поединки с участием юных белорусских атлетов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

И у нас уже есть медали. Серебро в активе Дарьи Нагорной в категории до 42 килограммов. Обладательницей бронзы стала Анастасия Ковальчук в весе до 36 килограммов. Состязания продолжаются. Будем надеяться, что число призеров сборной Беларуси будет только расти.