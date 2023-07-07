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ЧБ по велоспорту: результаты командной эстафеты 7 июля

07 июля 2023 19:19
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Новости Беларуси. В Ельске продолжается открытый чемпионат Беларуси по велоспорту, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 7 июля в соревновательной программе значилась командная эстафета.

ЧБ по велоспорту: результаты командной эстафеты 7 июля-1

Викторию праздновали спортсмены велоклуба «Минск». Вице-чемпионом стала команда Бреста. А бронзовые медали достались коллективу «Минск-1». Завтра, 8 июля, борьба возобновится. В расписании групповые гонки среди женщин и юниоров.

ЧБ по велоспорту: результаты командной эстафеты 7 июля-4

Евгений Королек, белорусский велосипедист:
Вот сегодня завершился второй день чемпионата Республики Беларусь по велосипедному спорту на шоссе. Вчера состоялись индивидуальные гонки. Удалось победить, защитить титул. В целом довольны все результатом, работаем дальше.

# Велоспорт # Фотофакт

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