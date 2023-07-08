Республиканский турнир по торфяному футболу среди 28 команд провели в Беларуси

Новости Беларуси. Вместо газона – вязкая топь. Республиканский турнир по торфяному футболу прошел 8 июля на одном из крупнейших месторождений страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За главный приз сразились представители различных предприятий, банковской сферы и СМИ – всего 28 команд.

Играть на торфяных полях непросто, но весело и увлекательно. С каждым годом турнир собирает все больше игроков и болельщиков. В этот раз к соревнованиям впервые подключилась команда из Санкт-Петербурга. Самое первое такое состязание организовали в Беларуси в 2016-м, а с 2019-го оно стало традиционным. За это время у торфяного футбола появилась своя изюминка: в составе каждой команды обязательно присутствует девушка.