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Республиканский турнир по торфяному футболу среди 28 команд провели в Беларуси

08 июля 2023 11:54
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Новости Беларуси. Вместо газона – вязкая топь. Республиканский турнир по торфяному футболу прошел 8 июля на одном из крупнейших месторождений страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За главный приз сразились представители различных предприятий, банковской сферы и СМИ – всего 28 команд.

Республиканский турнир по торфяному футболу среди 28 команд провели в Беларуси-1

Играть на торфяных полях непросто, но весело и увлекательно. С каждым годом турнир собирает все больше игроков и болельщиков. В этот раз к соревнованиям впервые подключилась команда из Санкт-Петербурга. Самое первое такое состязание организовали в Беларуси в 2016-м, а с 2019-го оно стало традиционным. За это время у торфяного футбола появилась своя изюминка: в составе каждой команды обязательно присутствует девушка.

Республиканский турнир по торфяному футболу среди 28 команд провели в Беларуси-4

К слову, по итогам 2022-го Беларусь вышла на первое место в мире по объемам добычи торфа, оставив позади Канаду и Финляндию, родину болотного футбола.

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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