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Сборная Беларуси по пляжному футболу не оставила шансов команде Швейцарии

10 сентября 2024 12:04
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Сборная Беларуси по пляжному футболу победно стартовала в суперфинале Евролиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сборная Беларуси по пляжному футболу не оставила шансов команде Швейцарии-1

В первом матче наши парни не оставили шансов команде Швейцарии. Соперники подарили яркую и атакующую дуэль. Особенно на старте противостояния. Больше в атаке получилось у подопечных Николаса Альварадо. Финальный результат – 9:6. 11 сентября предстоит помериться силами с молдаванами.

# Спортивные соревнования

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