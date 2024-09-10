Сборная Беларуси по пляжному футболу не оставила шансов команде Швейцарии

В первом матче наши парни не оставили шансов команде Швейцарии. Соперники подарили яркую и атакующую дуэль. Особенно на старте противостояния. Больше в атаке получилось у подопечных Николаса Альварадо. Финальный результат – 9:6. 11 сентября предстоит помериться силами с молдаванами.